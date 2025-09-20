Ordenaron detener al camionero que provocó el choque múltiple sobre el puente Chaco-Corrientes

El fiscal en turno, VíctorRecio,
ordenó en la noche de ayer la aprehensión de N.R.D. conductor del camión Volvo
que se habría quedado sin frenos y embistió a los vehículos que circulaban en
la calzada. La medida se adoptó luego de que se confirmara el fallecimiento de
Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años domiciliado en Corrientes, quien
perdió la vida por las lesiones sufridas en el siniestro.
Según el parte policial, la causa
quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. El camionero
fue notificado de su situación procesal y trasladado al Departamento de
Antecedentes Personales para su identificación.
Pérez circulaba en una
motocicleta Zanella ZB negra cuando fue alcanzado por el impacto en cadena.
Ingresó de urgencia al Hospital Escuela con politraumatismos graves, donde
permaneció varias horas bajo asistencia médica hasta que se produjo su deceso
cerca de las 22.
La investigación continúa bajo la
órbita de la Fiscalía, mientras que la Policía y el personal judicial avanzan
con las pericias de los vehículos involucrados y las declaraciones de los
testigos. El hecho se convirtió en uno de los siniestros más graves ocurridos
en los últimos años en el puente que une Chaco y Corrientes.
El operativo de seguridad y
tránsito recién permitió liberar la circulación en el viaducto cerca de la
medianoche, aunque con demoras. La atención ahora se centra en el proceso
judicial abierto contra el camionero detenido.
Fuente: www.radiodos.com.ar