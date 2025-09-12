Partió hacía Itatí la 37° Peregrinación Policial

En la jornada de hoy viernes 12-09-25 a las 7:30 hs, partió la imagen de la Virgen de Itati, desde la Jefatura de Policía, con destino a la concentración en Ruta 12- Acceso a Santa Ana (Ruta 43); desde donde comenzó la 37° Peregrinación Policial a la Basílica Nuestra Sra. De Itati, bajo el lema “MARIA DE ITATI Y LA FAMILIA POLICIAL PEREGRINOS DE ESPERANZA”.
En la partida, estuvieron presentes el Subsecretario de Seguridad Crio. Gral. (R) Osvaldo de los Santos García, el Sr. Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe, Comisario General Walter Dario Aceval; los Directores Generales, integrantes del Estado Mayor Policial, Personal Superior y Subalterno de la Institución, Personal Policial peregrinos y familiares de los mismos.