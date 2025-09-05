Partió rumbo a Itatí la 91° Peregrinación de la Virgen del Rosario

En horas de la noche descansarán
en la capilla del paradero de la Virgen del Rosario en Ensenada Grande y
retomarán el camino mañana a las 8, para ingresar al pueblo de la Virgen
alrededor de las 17 hs, siendo recibidos unas cuadras antes de la Basílica por
la imagen peregrina de la Virgen de Itatí.
El 8 participarán de la fiesta de
la Natividad de la Virgen María y el martes 9 regresarán hacia la ciudad
Capital. La llegada será el miércoles 10 de septiembre alrededor de las 14 en
su sede de calle España 657.
Cabe señalar que desde la Policía
de Corrientes montaron un dispositivo especial de seguridad en todo el trayecto
de la peregrinación, desplegando móviles y recursos humanos para tal fin.