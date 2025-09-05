viernes, 5 de septiembre de 2025

Partió rumbo a Itatí la 91° Peregrinación de la Virgen del Rosario

A las 2:45 de la madrugada de hoy, luego de la Santa Misa, los peregrinos iniciaron su marcha hacia Itatí.

En horas de la noche descansarán en la capilla del paradero de la Virgen del Rosario en Ensenada Grande y retomarán el camino mañana a las 8, para ingresar al pueblo de la Virgen alrededor de las 17 hs, siendo recibidos unas cuadras antes de la Basílica por la imagen peregrina de la Virgen de Itatí.

El 8 participarán de la fiesta de la Natividad de la Virgen María y el martes 9 regresarán hacia la ciudad Capital. La llegada será el miércoles 10 de septiembre alrededor de las 14 en su sede de calle España 657.

Cabe señalar que desde la Policía de Corrientes montaron un dispositivo especial de seguridad en todo el trayecto de la peregrinación, desplegando móviles y recursos humanos para tal fin.