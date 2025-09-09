martes, 9 de septiembre de 2025

Paso de la Patria: Demoraron a una pareja y secuestraron una maquina de soldar de dudosa procedencia

Tras eficaz labor, la Policía demoró a dos personas y secuestró una máquina de soldar de dudosa procedencia, la cual era ofrecida por una red social. 

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria en conjunto con sus pares del área de investigaciones, tras una minuciosa labor investigativa, demoraron a dos personas y secuestraron una máquina de soldar de dudosa procedencia, la cual, según las primeras averiguaciones, aparentemente estaría relacionada a hechos que se investigan. 

Primeramente, los citados efectivos, observaron por la red social – Facebook-, que se estaría comercializando distintas herramientas, las cuales, aparentaban ser las vinculadas a hechos que se investigan en la citada localidad, por lo que posteriormente y tras una exhaustiva labor, identificaron a estas personas, un hombre y una mujer – mayores de edad-, quienes poseían entre sus pertenencias, una máquina de soldar, que no supieron acreditar fehacientemente la procedencia y/o propiedad, por lo que fueron demorados.

Al respecto, la pareja demorada junto a lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.