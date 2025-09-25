Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil adulterado, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer 24-09-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Segunda de Paso de los Libres, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y operativos de contralor, detuvieron la marcha de un automóvil, cual presentaba irregularidades en el estampado alfanumérico y demoraron a su conductor.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando encontrándose en una calle S/n de la ciudad de
Paso de los Libres, detienen la marcha de un automóvil –marca Honda Civic-, el
cual tras la verificación correspondiente resultó que la numeración del motor,
chapa patente y numeración del chasis presentaban irregularidades y no
coincidían entre los mismos, procediendo a la demora de su conductor, un hombre
–mayor de edad-.
El conductor junto al rodado secuestrado preventivamente fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.