Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil adulterado

El procedimiento fue concretado
por autoridades de la comisaría seccional Segunda en la vía pública.
El Honda Civic circulaba en las
calles de la ciudad y con datos de obtenidos previamente los efectivos
decidieron buscar hasta localizar el rodado.
De acuerdo a lo señalado a diario
época, el ocupante no ofreció resistencia al trabajo de los efectivos.
La persona entregó algunas
documentaciones. Entre tanto, los uniformados notaron irregularidades a simple
vista.
La patente colocada no
corresponde a tal automotor, por lo que no coincidía con los datos grabados en
los cristales.
Al ahondar en la inspección
constataron que la identificación del motor como del chasis presentan claras
señales de adulteración, según consignó el perito verificador dependiente de la
Unidad Regional Cuarta.
