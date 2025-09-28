domingo, 28 de septiembre de 2025

Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil adulterado

Un automóvil con adulteraciones de chasis, motor y la patente fue secuestrado en la ciudad de Paso de los Libres. La Policía confirmó las irregularidades en el vehículo que estaba en poder de un hombre, quien habría manifestado haberlo comprado de buena fe.

El procedimiento fue concretado por autoridades de la comisaría seccional Segunda en la vía pública.

El Honda Civic circulaba en las calles de la ciudad y con datos de obtenidos previamente los efectivos decidieron buscar hasta localizar el rodado.

De acuerdo a lo señalado a diario época, el ocupante no ofreció resistencia al trabajo de los efectivos.

La persona entregó algunas documentaciones. Entre tanto, los uniformados notaron irregularidades a simple vista.

La patente colocada no corresponde a tal automotor, por lo que no coincidía con los datos grabados en los cristales.

Al ahondar en la inspección constataron que la identificación del motor como del chasis presentan claras señales de adulteración, según consignó el perito verificador dependiente de la Unidad Regional Cuarta.

Fuente: www.diarioepoca.com