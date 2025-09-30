martes, 30 de septiembre de 2025

Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil adulterado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres junto al personal de la Brigada de Investigaciones de esa dependencia, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un legajo judicial en trámite, secuestraron un automóvil que aparentemente tendría documentaciones apócrifas.

Los distintos trabajos de investigación lo realizaron los mencionados policías en relación a una causa en trámite, posibilitando el secuestro de un automóvil -marca Chevrolet, modelo Corsa Classic-, el cual tras la verificación correspondiente, se constató que el rodado no tendría anormalidades en la numeración de cuadro y motor pero si en las documentaciones las cuales se determinó que serían apócrifas y que fueron presentadas por un hombre quien sería el poseedor del rodado, y que presuntamente lo habría adquirido de buena fe.

Ante tal circunstancia, el rodado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.