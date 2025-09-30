Paso de los Libres: La Policía secuestró un automóvil con documentaciones apócrifas

Los distintos trabajos de investigación lo realizaron
los mencionados policías en relación a una causa en trámite, posibilitando el
secuestro de un automóvil -marca Fiat, modelo Siena-, el cual tras la verificación correspondiente, se
constató que el rodado no tendría anormalidades en la numeración de cuadro y
motor pero si en las documentaciones las cuales se determinó que serían
apócrifas y que fueron presentadas por un hombre quien sería el poseedor del
rodado, y que presuntamente lo habría adquirido de buena fe.
Ante tal circunstancia, el rodado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.