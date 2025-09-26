viernes, 26 de septiembre de 2025

Paso de los Libres: Recuperan elementos robados, hay un demorado

En la jornada de ayer 25-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Paso de los Libres, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial en curso, luego de realizar tareas investigativas, lograron hallar y recuperar varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas, además, demorar a una persona presuntamente vinculada al hecho delictivo.

Luego de tomar conocimiento del ilícito, en el cual un hombre mayor de edad denunció la sustracción de varias cosas que se encontraban en el interior de un vehículo, los citados efectivos desplegaron diversas tareas investigativas junto a la observación de las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió demorar a un hombre – de 36 años de edad- sindicado como presunto autor del hecho, además, secuestrar en poder del mismo, un maletín con llaves tubo, una caja de sonido con potencia y un estéreo, relacionadas a la presente investigación.

Lo recuperado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.