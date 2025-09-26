Paso de los Libres: Recuperan elementos robados, hay un demorado

Luego de tomar conocimiento del ilícito, en el cual
un hombre mayor de edad denunció la sustracción de varias cosas que se
encontraban en el interior de un vehículo, los citados efectivos desplegaron
diversas tareas investigativas junto a la observación de las cámaras de
seguridad de la zona, lo que permitió demorar a un hombre – de 36 años de edad-
sindicado como presunto autor del hecho, además, secuestrar en poder del mismo,
un maletín con llaves tubo, una caja de sonido con potencia y un estéreo,
relacionadas a la presente investigación.
Lo recuperado junto a lo secuestrado fue puesto a
disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.