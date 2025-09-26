viernes, 26 de septiembre de 2025

Personal de la Unidad Regional Uno participó de los actos centrales en San Cosme

En horas de la tarde de hoy, personal dependientes de la Unidad Regional I, San Luis Del Palmar participaron de las actividades por las fiestas Patronales de San Cosme , dando inicio alrededor de las 18:30 hs la procesión y posterior misa en la Iglesia de la localidad, en honor a los Santos San Cosme y San Damian.

En la oportunidad estuvieron presentes, la sra Intentendente de la Localidad Zulema Barrios, concejales y demas autoridades del municipio, así también el sr Director de la mencionada Unidad, Comisario Mayor Lic. José Sena , junto a su personal a cargo.

Cabe señalar además, que los efectivos ya llevan a cabo un plan de seguridad a fin de garantizar la seguridad de las personas en las actividades previstas en la localidad.