sábado, 13 de septiembre de 2025

Pesar por el fallecimiento del Cabo de Policía ENCINA BRIANT JOAQUIN

Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al Cabo de Policía ENCINA BRIANT JOAQUIN, quien adelantó su partida, el día 10 de septiembre del corriente año.

El Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, el Subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. ® Osvaldo de los Santos García, el Jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Crio. Gral. Walter Darío Aceval, y directores generales- integrantes del estado mayor policial, directores, jefes de Departamentos, jefes de Comisarias y de Divisiones, envían las sinceras condolencias a los familiares del mismo.

También saludan con pesar los oficiales y suboficiales, tanto en actividad como en situación de retiro por el fallecimiento de quien prestaba servicios actualmente en el GRIM I de esta ciudad.