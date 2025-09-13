Pesar por el fallecimiento del Cabo de Policía ENCINA BRIANT JOAQUIN

Desde la Policía de Corrientes despiden con profundo pesar al Cabo de Policía ENCINA BRIANT JOAQUIN, quien adelantó su partida, el día 10 de septiembre del corriente año.
El Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, el
Subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. ® Osvaldo de los Santos García, el Jefe
de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Crio. Gral.
Walter Darío Aceval, y directores generales- integrantes del estado mayor
policial, directores, jefes de Departamentos, jefes de Comisarias y de
Divisiones, envían las sinceras condolencias a los familiares del mismo.
También saludan con pesar los oficiales y
suboficiales, tanto en actividad como en situación de retiro por el
fallecimiento de quien prestaba servicios actualmente en el GRIM I de esta
ciudad.