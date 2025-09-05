Policías salvaron la vida a una bebé de 3 semanas

El hecho se registró
cuando en inmediaciones de calles Félix de Azara y Ambrosetti, una pareja
realizó señas solicitando auxilio, por lo que, tras detener la marcha, los
uniformados fueron informados por parte de una mujer, que una beba de tres
semanas se encontraba asfixiándose.
Ante tal circunstancia, y
con la premura del caso proceden al traslado de manera inmediata al Hospital
Juan Pablo II, en cuyo trayecto, la Cabo 1° Duarte advirtió que la menor se
encontraba con dificultades para respirar, por lo que efectuó maniobras de
reanimación, gracias a lo cual, la niña logró expulsar –leche y flema- que
obstruían sus vías respiratorias, recuperando así la respiración.
Una vez en el hospital, los profesionales médicos destacaron el rápido y eficaz accionar de los efectivos, en este sentido se resalta el profesionalismo del Sargento Gauto Franco -chofer- y de la Cabo 1° Duarte Dana, quienes demostraron su compromiso, preparación y vocación de servicio en favor de la comunidad, logrando salvar la vida de esta menor.