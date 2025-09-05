viernes, 5 de septiembre de 2025

Policías salvaron la vida a una bebé de 3 semanas

En horas de la madrugada de hoy 05-09-25, alrededor de las 00:10, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Primera Urbana, que se encontraban de recorrida en prevención, lograron salvarle la vida a una bebé de 3 semanas de edad, mediante maniobras de reanimación.

El hecho se registró cuando en inmediaciones de calles Félix de Azara y Ambrosetti, una pareja realizó señas solicitando auxilio, por lo que, tras detener la marcha, los uniformados fueron informados por parte de una mujer, que una beba de tres semanas se encontraba asfixiándose.

Ante tal circunstancia, y con la premura del caso proceden al traslado de manera inmediata al Hospital Juan Pablo II, en cuyo trayecto, la Cabo 1° Duarte advirtió que la menor se encontraba con dificultades para respirar, por lo que efectuó maniobras de reanimación, gracias a lo cual, la niña logró expulsar –leche y flema- que obstruían sus vías respiratorias, recuperando así la respiración.

Una vez en el hospital, los profesionales médicos destacaron el rápido y eficaz accionar de los efectivos, en este sentido se resalta el profesionalismo del Sargento Gauto Franco -chofer- y de la Cabo 1° Duarte Dana, quienes demostraron su compromiso, preparación y vocación de servicio en favor de la comunidad, logrando salvar la vida de esta menor. 