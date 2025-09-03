Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 03-09-25, efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria Vigésimo Segunda Urbana, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos en el ámbito de su jurisdicción por inmediaciones del Barrio Ponce, lograron recuperar una motocicleta que aparentemente habría sido denunciada como sustraída.
Dicho
procedimiento lo concretaron cerca de las 02:45 horas, por Calle Rómulo Artieda
y Colectora de Ruta Nacional N° 12 de esta ciudad, lugar donde los mencionados
efectivos logran visualizar a un sujeto desconocido a bordo de una motocicleta
-marca Zanella modelo ZB 110c.c-, el cual al notar la presencia policial se da
a la fuga dejando abandonado en la vía publica dicho rodado, por lo que se
procedió a su secuestro preventivo bajo las formalidades legales
correspondientes y tras realizar las primeras averiguaciones la misma habría
sido denunciada como sustraída.
Lo
secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue
con los trámites que corresponden.