Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada

El
procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las
03.00 horas, toman conocimiento que de un domicilio ubicado por calle Turín en
el barrio Pirayui, personas de identidad desconocida habrían sustraído una
motocicleta marca Yamaha Ibr 125c.c.-
Ante tal
circunstancia, de forma inmediata realizan un operativo cerrojo e intensifican
las recorridas, logrando divisar en inmediaciones de calle Nicaragua y Turín a
dos individuos a bordo de una motocicleta de similares características, quienes
al notar la presencia policial aceleran la marcha, hasta que por calle Américo
Vespucio en zona del barrio Costa Esperanza, estos abandonaron el rodado en un
sitio baldío, procediendo al secuestro del rodado, y tras las averiguaciones
correspondientes, se determinó que se trataba de la sustraída recientemente.
La motocicleta recuperada fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.