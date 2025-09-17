miércoles, 17 de septiembre de 2025

Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la madrugada de hoy 17-09-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo tercera urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados de la sustracción de una motocicleta, finalmente tras un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar dicho rodado.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 03.00 horas, toman conocimiento que de un domicilio ubicado por calle Turín en el barrio Pirayui, personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta marca Yamaha Ibr 125c.c.-

Ante tal circunstancia, de forma inmediata realizan un operativo cerrojo e intensifican las recorridas, logrando divisar en inmediaciones de calle Nicaragua y Turín a dos individuos a bordo de una motocicleta de similares características, quienes al notar la presencia policial aceleran la marcha, hasta que por calle Américo Vespucio en zona del barrio Costa Esperanza, estos abandonaron el rodado en un sitio baldío, procediendo al secuestro del rodado, y tras las averiguaciones correspondientes, se determinó que se trataba de la sustraída recientemente.

La motocicleta recuperada fue trasladada a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.