Rápido accionar: La policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Tercera Urbana, en la noche de ayer 29-09-25, cerca de las 23:00 horas, momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención por el ámbito de su jurisdicción, tomaron conocimiento a través un transeúnte del lugar que por inmediaciones de calles Suecia y Evaristo González, habrían aparentemente sustraído recientemente una motocicleta -marca Motomel modelo Blitz 110c.c-.
Por tal motivo y con la premura del caso, los mencionados efectivos junto
a la colaboración del personal del G.R.I.M 2 se dirigieron al lugar, donde tras
un rastrillaje por zonas aledañas logran visualizar por calles Trento y Américo
Vespucio en un descampado una motocicleta abandonada por lo que procedieron
bajo las formalidades legales correspondientes a su secuestro y tras las
primeras averiguaciones resulto que sería la recientemente sustraída.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la citada dependencia
policial donde se continúan con las diligencias del caso.