Realizaba maniobras en un Karting de dudosa procedencia y terminó preso

En horas de la noche de ayer
29-09-25, efectivos policiales de la Comisaría vigésimo tercera urbana, en
momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por
ocasionales transeúntes, demoraron a un sujeto a bordo de un “karting”, que
realizaba maniobras peligrosas y que presentaba adulteraciones en la numeración
de motor.
El procedimiento lo realizaron
cerca de las 21.30horas, cuando verificaron por avenida Nini Flores del citado
barrio que un sujeto se encontraba circulando a bordo de un “karting” a alta
velocidad por la citada Avenida, realizando maniobras peligrosas entre los
vehículos que circulaban por el lugar, por lo que proceden a la identificación
del conductor, tratándose de un sujeto de 40 años de edad, procediendo a la
demora del mismo y al secuestro preventivo del rodado.
Posteriormente y tras una
verificación más exhaustiva se verificó que el número de motor se encontraba
adulterado (limado) y que el chasis que es de fabricación industrial y que el
mismo no cuenta con numeración.
De todo se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.