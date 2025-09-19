Realizaba maniobras peligrosas en su motocicleta y fue demorado por la Policía

En la jornada de ayer 18-09-25, efectivos policiales del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en las Intersecciones de la Avenida Paysandú y calle Cañada Gómez, visualizaron a un joven a bordo de motocicleta realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo y las de terceros.
Por tal
motivo, los mencionados efectivos procedieron a dar inicio a una pequeña
persecución donde metros más adelantes lograron la demora e identificación de
un joven de 20 años de edad, además del secuestro preventivo de dicha
motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110 c.c-, de la cual no supo justificar
su propiedad, ni procedencia.
El joven y la
motocicleta fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se
llevan a cabo las diligencias de rigor.