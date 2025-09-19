viernes, 19 de septiembre de 2025

Realizaba maniobras peligrosas en su motocicleta y fue demorado por la Policía

En la jornada de ayer 18-09-25, efectivos policiales del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en las Intersecciones de la Avenida Paysandú y calle Cañada Gómez, visualizaron a un joven a bordo de motocicleta realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo y las de terceros.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a dar inicio a una pequeña persecución donde metros más adelantes lograron la demora e identificación de un joven de 20 años de edad, además del secuestro preventivo de dicha motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110 c.c-, de la cual no supo justificar su propiedad, ni procedencia.

El joven y la motocicleta fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se llevan a cabo las diligencias de rigor.