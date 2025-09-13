sábado, 13 de septiembre de 2025

Recuperan elementos robados de un automóvil, hay dos demorados

En la madrugada de ayer 12-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, lograron recuperar varias cosas recientemente sustraídas y aprehender a dos jóvenes, sindicados como supuestos autores del hecho.

El procedimiento fue realizado cerca de las 04:00 horas, tras recibir la alerta por red interna, de que por la Avenida Ferre entre calles Perú y Vélez Sarsfield, dos personas aparentemente habrían violentado – rotura de cristales- un vehículo – marca Volkswagen Gol-, sustrayendo cosas del interior del mismo, por lo que de manera inmediata y con la premura del caso se dirigieron hacia la zona, realizando un intenso rastrillaje, logrando en calles General Paz y Gobernador Loza, divisar a dos hombres, quienes al notar la presencia policial intentaron huir pero fueron alcanzados más adelante, siendo identificados – de 22 y 25 años de edad-, además, poseían entre sus pertenencias una campera -marca Irún-, dos buzos tipo canguro – marca La Coste- y un porta documentaciones que contenía en su interior papeles varios, cosas que fueron secuestradas preventivamente bajo las formalidades legales, procediendo a la aprehensión de los jóvenes.

Posteriormente, tras las correspondientes averiguaciones, se determinó que serían los objetos recientemente sustraídos, iniciándose una investigación de oficio por supuesto robo, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno.

Al respecto, los aprehendidos junto a lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes al caso.  