Recuperan elementos robados de un automóvil, hay dos demorados

El
procedimiento fue realizado cerca de las 04:00 horas, tras recibir la alerta por
red interna, de que por la Avenida Ferre entre calles Perú y Vélez Sarsfield,
dos personas aparentemente habrían violentado – rotura de cristales- un
vehículo – marca Volkswagen Gol-, sustrayendo cosas del interior del mismo, por
lo que de manera inmediata y con la premura del caso se dirigieron hacia la
zona, realizando un intenso rastrillaje, logrando en calles General Paz y
Gobernador Loza, divisar a dos hombres, quienes al notar la presencia policial
intentaron huir pero fueron alcanzados más adelante, siendo identificados – de
22 y 25 años de edad-, además, poseían entre sus pertenencias una campera
-marca Irún-, dos buzos tipo canguro – marca La Coste- y un porta
documentaciones que contenía en su interior papeles varios, cosas que fueron
secuestradas preventivamente bajo las formalidades legales, procediendo a la
aprehensión de los jóvenes.
Posteriormente,
tras las correspondientes averiguaciones, se determinó que serían los objetos
recientemente sustraídos, iniciándose una investigación de oficio por supuesto
robo, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno.
Al respecto,
los aprehendidos junto a lo recuperado fueron trasladados a la citada
dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes al
caso.