Recuperan elementos robados de una capilla, hay un demorado

En la mañana de hoy 30-09-25, personal policial dependientes de la Comisaria 21ra urbana, tomaron conocimiento de un hecho delictivo registrado en la Capilla Sra. María Josefa Rosello de esta ciudad, lugar donde persona desconocida habría sustraído varios elementos.
Es por ello,
que los mencionados efectivos dieron inicio de forma inmediata a tareas
investigativas, logrando de esta manera, observar en la vía pública a un hombre
que trasladaba en su poder una campana y una garrafa de 10kg y quien al notar
la presencia policial intenta darse a la fuga, arrojando dichos elementos, pero
tras un rápido accionar, lograron la aprehensión del mismo, tratándose de un
mayor de 28 años de edad.
Al respecto, la persona aprehendida y elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.