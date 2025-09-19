viernes, 19 de septiembre de 2025

Recuperan herramientas robadas, hay un demorado

En la madrugada de hoy 19-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana, tras un rápido y eficaz accionar, circunstancias en que se hallaban de recorridas en prevención de ilícitos, luego de ser alertados, lograron recuperar herramientas que fueron recientemente sustraídas y, además, demoraron al supuesto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado en inmediaciones del barrio Cichero, lugar donde los citados efectivos, fueron alertados por un transeúnte de que una persona, momentos antes, le habría sustraído herramientas del baúl de su motocicleta, por lo que de manera inmediata y tras dar aviso a los demás móviles policiales de la zona – vía red interna- realizaron una intensa búsqueda y rastrillaje por las inmediaciones, logrando visualizar a una persona, que al notar la presencia policial intenta huir del lugar, siendo posteriormente alcanzado y demorado, identificado – como mayor de edad- quien tras las primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales. Además, se procedió al secuestro, bajo las formalidades legales, de las herramientas que fueron denunciadas como sustraídas.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.