Recuperan herramientas robadas, hay un demorado

El procedimiento fue realizado en inmediaciones
del barrio Cichero, lugar donde los citados efectivos, fueron alertados por un
transeúnte de que una persona, momentos antes, le habría sustraído herramientas
del baúl de su motocicleta, por lo que de manera inmediata y tras dar aviso a
los demás móviles policiales de la zona – vía red interna- realizaron una
intensa búsqueda y rastrillaje por las inmediaciones, logrando visualizar a una
persona, que al notar la presencia policial intenta huir del lugar, siendo
posteriormente alcanzado y demorado, identificado – como mayor de edad- quien
tras las primeras averiguaciones, resultó poseer antecedentes policiales.
Además, se procedió al secuestro, bajo las formalidades legales, de las
herramientas que fueron denunciadas como sustraídas.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos
a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladado a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.