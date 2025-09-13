sábado, 13 de septiembre de 2025

Recuperan un sillón recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Segunda Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones y en relación a un hecho por – supuesto hurto-, cerca del mediodía del jueves  11-09-25, tras haber realizado tareas investigativas, recuperaron un sillón de madera que fue denunciado como sustraído.

El procedimiento fue realizado pasadas las 12:00horas, en un sitio baldío por calles Moresi y Mirta Blanco del barrio Ponce, lugar donde tras ser alertados por transeúntes, hallaron y secuestraron el sillón vinculado al hecho que se investiga.

Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.