Recuperan un sillón recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Segunda Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones y en relación a un hecho por – supuesto hurto-, cerca del mediodía del jueves 11-09-25, tras haber realizado tareas investigativas, recuperaron un sillón de madera que fue denunciado como sustraído.
El procedimiento
fue realizado pasadas las 12:00horas, en un sitio baldío por calles Moresi y
Mirta Blanco del barrio Ponce, lugar donde tras ser alertados por transeúntes,
hallaron y secuestraron el sillón vinculado al hecho que se investiga.
Lo recuperado fue
trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor correspondientes.