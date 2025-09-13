Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

El hecho habría
ocurrido en inmediaciones de la jurisdicción, donde un vehículo – marca Ford
Ka- fue violentado – rotura de cristales- por personas de identidad
desconocida, sustrayendo del interior del mismo varias cosas, por lo que, de
manera inmediata, los citados efectivos, desplegaron intensas recorridas por la
zona, logrando visualizar e identificar a un hombre – alias Negrato, mayor de
edad-, quien entre sus pertenencias poseía una caja de herramientas – marca
wutrh-, un mata fuegos – marca Fireman-, un cable de batería – booster-, un botiquín de primeros
auxilios, un equipo de mate – marca Stanley-, un tensiómetro – marca Citizen-,
una termera, luces led – marca osram-, un compresor – marca Ferrero-, un paraguas,
dos medidores de presión – marca ATR-, un cargador portátil – marca Wurth-,
entre otras cosas, las cuales serían las denunciadas como sustraídas
recientemente, por lo que se procedió a la aprehensión del mismo.
Las cosas
recuperadas junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la Unidad
Fiscal en turno y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con
los tramites de rigor.