sábado, 13 de septiembre de 2025

Recuperan varios elementos robados, hay un demorado

En la madrugada de hoy 11-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana con la colaboración de sus pares de la Patrulla Motorizada, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo, tras un eficaz y rápido accionar, lograron recuperar cosas denunciadas como sustraídas y aprehender al supuesto autor.

El hecho habría ocurrido en inmediaciones de la jurisdicción, donde un vehículo – marca Ford Ka- fue violentado – rotura de cristales- por personas de identidad desconocida, sustrayendo del interior del mismo varias cosas, por lo que, de manera inmediata, los citados efectivos, desplegaron intensas recorridas por la zona, logrando visualizar e identificar a un hombre – alias Negrato, mayor de edad-, quien entre sus pertenencias poseía una caja de herramientas – marca wutrh-, un mata fuegos – marca Fireman-, un cable de  batería – booster-, un botiquín de primeros auxilios, un equipo de mate – marca Stanley-, un tensiómetro – marca Citizen-, una termera, luces led – marca osram-, un compresor – marca Ferrero-, un paraguas, dos medidores de presión – marca ATR-, un cargador portátil – marca Wurth-, entre otras cosas, las cuales serían las denunciadas como sustraídas recientemente, por lo que se procedió a la aprehensión del mismo.

Las cosas recuperadas junto al aprehendido fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladadas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.