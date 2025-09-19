Refuerzan controles en distintos puntos de la costa del Rio Uruguay

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, efectivos Policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tome, con el apoyo de los efectivos de la Prefectura Naval Argentina, continúan intensificando los operativos de contralor, en distintos sectores fluviales del Rio Uruguay.
Dichos
operativos, se llevaron a cabo, en zonas como Puerto Torre, Club Social, Bomba
del Ejercito y otros sectores costeros, para ello se desplegaron lanchas
patrulleras, recorriendo los diferentes puntos.
Cabe señalar que estos trabajos de contralor se realizan en reiteradas ocasiones, a fin de brindar tranquilidad y prevenir los ilícitos en campos de la ribera constantemente.