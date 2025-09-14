Rescataron al puma que apareció en el techo de una casa en Goya

Vecinos de Goya no salían del asombro ayer a la mañana cuando en una vivienda de Av. Neutadt 277 apareció un enorme puma sobre el techo. El dueño, Pedro Gerardo Betzel, dio aviso urgente a la Policía Rural y Ecológica.
Los efectivos cercaron la zona hasta la llegada de especialistas del Centro Aguará, quienes lograron dormir al felino con un dardo tranquilizante. Se trataba de una hembra de unos 20 kilos.
El animal fue asegurado en una caja de transporte y será trasladado al centro de preservación para su recuperación y futura liberación en su hábitat natural.