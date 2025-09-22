Rescataron más de 160 gallos de riña tras allanamientos en Capital

BIENESTAR ANIMAL
En el marco de un operativo
conjunto con la Policía de Corrientes, la Municipalidad capitalina retiró de un
domicilio particular 30 gallos cuya tenencia era ilegal y se presumía que eran
usados para eventos de riña. Además, la Municipalidad se hizo cargo de 135
animales de la misma especie que fueron encontrados en otro operativo de la
fuerza provincial realizado en el barrio Ongay.
La primera intervención tuvo
lugar el sábado tras una denuncia vecinal a través de la línea 147 y luego de
las tareas de investigación correspondiente. Los controles se realizaron en una
vivienda ubicada en el barrio Lomas del Mirador, en donde permanecían las aves
en malas condiciones.
El secretario de Coordinación de
Gobierno de la Municipalidad, Hugo Calvano, destacó la importancia de la
colaboración ciudadana en la lucha contra el maltrato animal y la coordinación
con la Justicia y la Policía de la Provincia.
Al respecto, explicó que el
procedimiento se puso en marcha en el marco de un protocolo municipal para
casos de maltrato animal. Los gallos fueron secuestrados con las actuaciones
judiciales correspondientes y trasladados a campos que la Municipalidad tiene
en convenio, donde recibirán atención veterinaria.
"Hoy por hoy somos parte del
sistema que actúa cuando alguien viola la ley de maltrato animal", afirmó
el funcionario. Y agregó que, cuando no se logra un acuerdo pacífico, se
solicita la intervención de la Justicia, que emite órdenes de allanamiento para
recuperar a los animales.
AUMENTAN LAS DENUNCIAS
El secretario de Coordinación de
Gobierno también se refirió al creciente número de denuncias por maltrato
animal en la ciudad. "Desde el 2.021 que creamos el área tuvimos 121
denuncias, en el 2.024 tuvimos 450 y en lo que va del año tuvimos más de 350
denuncias en las que intervenimos", detalló.
Calvano recordó a los vecinos la
importancia de la concientización. "El maltrato no es solo lastimar al
animal, sino también no tenerlo en un lugar adecuado, no alimentarlo, no
pasearlo", sentenció.
En caso de observar una situación
de maltrato, el funcionario recomendó que se debe llamar al 911 inmediatamente.
"Si un vecino ve una situación de tenencia irresponsable como un animal
atado, al sol sin agua y sin comida, puede llamar al 147, para que intervenga
la Municipalidad", señaló.
OPERATIVO EN EL ONGAY
Finalmente, el funcionario
informó que la Municipalidad también participó en otro operativo policial que
halló 135 gallos de riña en un allanamiento en el barrio Ongay. La Comuna se
hizo cargo de la tenencia de estos animales para su posterior rehabilitación.
"En este caso la
Municipalidad acude a donde la policía tiene los animales secuestrados, los
retira, los lleva a un lugar donde tengan las condiciones de bienestar
adecuadas. Tenemos campo y espacio donde trabajamos para este tipo de fines y
una vez que estos gallos están recuperados se les busca un fin donde puedan
tener las mejores condiciones de vida", detalló Calvano.
PROCEDIMIENTOS
El director general de Promoción
de Derecho y Bienestar Animal, Eduardo Osuna, precisó que con respecto al
primer operativo la Municipalidad recibió la denuncia el pasado lunes 15 de
septiembre, a través de la línea 147. "Se activó el protocolo de actuación,
hicimos la investigación correspondiente con los datos que nos brindaron, y
posteriormente se hizo la denuncia a través de la dirección, con rescatistas
que salieron de testigos", explicó.
"El sábado llegamos al lugar
con el personal policial y pudimos secuestrar 30 gallos de riña en muy malas
situaciones de salud y con maltrato animal", sostuvo el funcionario, quien
aseguró que los animales fueron llevados a campos fuera de la ciudad, para su
atención veterinaria.
Entre tanto, se refirió al
segundo procedimiento que realizó la Policía en el barrio Ongay, en el que se
halló 135 gallos en malas condiciones. "Estaban todos en jaulas,
hacinados, maltratados", señaló Osuna.