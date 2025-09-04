Rescataron a un caballo al que arrojaron cal viva

Efectivos de la Comisaría 13ª, rescataron al equino hembra que se encontraba herido y en malas condiciones en el Barrio Pirayuí, de la capital correntina. El animal se encontraba en la intersección de las calles Ojeda y Suecia. Presentaba una sustancia blanca, aparentemente cal, en todo el cuerpo, lo que le causaba una picazón intensa, y heridas en el muslo trasero derecho, el lomo y el anca.
Para resguardar al animal, se procedió a su secuestro preventivo. Una vez en la dependencia policial, el caballo fue bañado, y se dio intervención al Movimiento Argentino de Protección Animal de Corrientes (#MAPAC) para su atención y tratamiento medicinal.
Fuente: www.radiodos.com.ar