Saladas: Detienen a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en esa localidad.
Por el hecho, los citados efectivos diligenciaron
una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Centenario,
lugar donde procedieron a la detención de un hombre mayor de 60 años de edad,
quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho.
La persona detenida, fue puesta a disposición de la
justicia y trasladada hasta la sección alcaidía de esa localidad.