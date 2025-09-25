jueves, 25 de septiembre de 2025

Saladas: Detienen a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en esa localidad.

Por el hecho, los citados efectivos diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Centenario, lugar donde procedieron a la detención de un hombre mayor de 60 años de edad, quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho.

La persona detenida, fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la sección alcaidía de esa localidad.