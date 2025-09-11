jueves, 11 de septiembre de 2025

Saladas: Tras allanamiento recuperan un celular robado y secuestran plantas de marihuana, hay un demorado

Personal policial dependiente de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en turno llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –arrebato- registrado días atrás por calle San Martin y por el cual, en la mañana de ayer 10-09-25, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en esa localidad.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron la detención de un hombre mayor de edad, alias “Dari”, quien –según las averiguaciones efectuadas- sería el presunto autor del hecho; así también lograron hallar y secuestrar un teléfono celular denunciado como sustraído, y prendas de vestir relacionado a la causa.

Por otra parte, en un sector del domicilio lograron visualizar varias plantas, los cuales pertenecerían a cannabis sativa, siendo un total de 62 unidades, también 10 bochitas conteniendo en su interior sustancia vegetal –marihuana-, los cuales fueron secuestrados.

Al respecto, la persona aprehendida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.