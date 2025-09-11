Saladas: Tras allanamiento recuperan un celular robado y secuestran plantas de marihuana, hay un demorado

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron
la detención de un hombre mayor de edad, alias “Dari”, quien –según las
averiguaciones efectuadas- sería el presunto autor del hecho; así también
lograron hallar y secuestrar un teléfono celular denunciado como sustraído, y
prendas de vestir relacionado a la causa.
Por otra parte, en un sector del domicilio
lograron visualizar varias plantas, los cuales pertenecerían a cannabis sativa,
siendo un total de 62 unidades, también 10 bochitas conteniendo en su interior sustancia
vegetal –marihuana-, los cuales fueron secuestrados.
Al respecto, la persona aprehendida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.