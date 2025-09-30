San Isidro: Joven trabajaba en una obra, recibió una descarga eléctrica y murió

Un hombre fue alcanzado por una descarga eléctrica en horas de la mañana de ayer, cuando efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Isidro, tomaron conocimiento que, en un domicilio ubicado en esa localidad, una persona fue alcanzado por una descarga eléctrica y lo cual le provocó su deceso.
Según las primeras diligencias efectuadas y la información inicial obtenida, la persona fallecida se trataría de un joven de apellido Avalos –mayor de edad-, cuyo deceso se habría producido aparentemente en circunstancias en que el mismo se encontraba realizando una construcción dentro de un inmueble, oportunidad en que por causas que se desconocen, habría recibido una descarga eléctrica por un cable de alta tensión que pasaría por sobre la finca, lo que provocó que cayera al suelo.
Al respecto, se llevaron a cabo las diligencias y tramites de rigor del caso, dándose intervención a la autoridad judicial correspondiente, desconociéndose más detalles u pormenores que rodearon a este lamentable hecho.