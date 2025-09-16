San Luis del Palmar: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

El domingo 14-09-25, efectivos policiales de la División investigación criminal de San Luis del Palmar, en momentos en que realizaban sus labores específicas, sorprendieron y demoraron a un sujeto con cosas que no supo justificar su procedencia y que resultó que habrían sido sustraídos recientemente.
El
procedimiento lo realizaron los mencionados policías, en horas de la tarde,
procedieron a la aprehensión en la vía pública de un joven –mayor de edad-, con
antecedentes policiales, quién se encontraba transportando unas bolsas con una
variedad de elementos en su interior, que no pudo justificar su procedencia, y
lo que luego de determinó que dichos elementos habrían sido sustraídos
recientemente.
El
aprehendido junto a lo secuestrado, fueron trasladados a la Comisaría de San
Luis del Palmar donde se prosigue con los tramites del caso.