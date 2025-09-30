San Luis del Palmar: Secuestran un automóvil vinculado a un hecho delictivo y recuperan elementos robados

El procedimiento lo habrían realizado, luego de diversos trabajos de investigación desplegados en relación a un hecho delictivo perpetrado en inmediaciones de Ruta Provincial N°9 y N°5, cuando efectivos de la Unidad especial anti arrebato, secuestraron un automóvil –marca Ford Fiesta-, el cual tendría vinculación con el hecho que se investiga, en ese marco, en la mañana de hoy, policías de la unidad regional N°1 San Luis del, Comisaría de Distrito San Luis y San Cosme, bajo las formalidades legales, procedieron al registro del rodado, hallando en su interior, porta lámpara, pala, reglas de albañil, cinta aisladora, entre otras cosas, que guardarían relación con el ilícito.
El automóvil y lo hallado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada unidad, a fin de proseguir con los tramites del caso.