martes, 30 de septiembre de 2025

San Luis del Palmar: Secuestran un automóvil vinculado a un hecho delictivo y recuperan elementos robados

En horas de la mañana de hoy 30-09-25, efectivos policiales de la División investigaciones de la Unidad Regional N°1, Comisaría Distrito San Luis del Palmar y Comisaria de Distrito San Cosme, procedieron al registro de un automóvil que habría sido secuestrado oportunamente por sus pares de la Unidad especial anti arrebato, el cual guardaría relación con un ilícito perpetrado en jurisdicción de la Comisaría de distrito San Cosme, hallando en su interior cosas que interesarían en el hecho.

El procedimiento lo habrían realizado, luego de diversos trabajos de investigación desplegados en relación a un hecho delictivo perpetrado en inmediaciones de Ruta Provincial N°9 y N°5, cuando efectivos de la Unidad especial anti arrebato, secuestraron un automóvil –marca Ford Fiesta-, el cual tendría vinculación con el hecho que se investiga, en ese marco, en la mañana de hoy, policías de la unidad regional N°1 San Luis del, Comisaría de Distrito San Luis y San Cosme, bajo las formalidades legales, procedieron al registro del rodado, hallando en su interior, porta lámpara, pala, reglas de albañil, cinta aisladora, entre otras cosas, que guardarían relación con el ilícito.

El automóvil y lo hallado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada unidad, a fin de proseguir con los tramites del caso.