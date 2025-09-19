viernes, 19 de septiembre de 2025

San Miguel: Tras allanamiento la Policía recupero 12 caballos robados recientemente

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz en conjunto con sus pares de la Comisaria de Distrito San Miguel, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente y en relación a diferentes legajos de investigación, diligenciaron una orden de allanamiento, donde recuperaron doce equinos que fueron denunciados como sustraídos y detuvieron a una persona.

Luego de tomar conocimiento de ilícitos ocurridos en la localidad de San Miguel, referentes a la sustracción de equinos, los citados efectivos desplegaron varias tareas de búsqueda y recolección de información, lo que posibilitó diligenciar un oficio judicial en zona rural de la citada localidad, donde se recuperaron y secuestraron – cinco caballos- además, procedieron a la detención de un hombre – mayor de edad-.

Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, en inmediaciones de un campo, lograron hallar y recuperar siete animales más, los cuales habían sido recientemente denunciados como sustraídos.

Los equinos recuperados y el detenido, fueron puestos a disposición de la justicia, trasladándolos a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.