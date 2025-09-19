San Miguel: Tras allanamiento la Policía recupero 12 caballos robados recientemente

Luego de
tomar conocimiento de ilícitos ocurridos en la localidad de San Miguel,
referentes a la sustracción de equinos, los citados efectivos desplegaron
varias tareas de búsqueda y recolección de información, lo que posibilitó
diligenciar un oficio judicial en zona rural de la citada localidad, donde se
recuperaron y secuestraron – cinco caballos- además, procedieron a la detención
de un hombre – mayor de edad-.
Posteriormente
y siguiendo la línea investigativa, en inmediaciones de un campo, lograron
hallar y recuperar siete animales más, los cuales habían sido recientemente
denunciados como sustraídos.
Los equinos recuperados y el detenido, fueron puestos a disposición de la justicia, trasladándolos a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.