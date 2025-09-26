San Miguel: Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados

En la jornada de ayer 25-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Miguel, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial en curso por – supuesta retención indebida-, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas de interés a la misma.
El mandato fue
diligenciado en una vivienda de la citada localidad, ubicada por calle
Sarmiento S/N, lugar donde hallaron y secuestraron, bajo las formalidades
legales, ocho estantes de madera y un mostrador, mencionadas en la presente
orden.
Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.