viernes, 26 de septiembre de 2025

San Miguel: Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados

En la jornada de ayer 25-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Miguel, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial en curso por – supuesta retención indebida-, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas de interés a la misma.

El mandato fue diligenciado en una vivienda de la citada localidad, ubicada por calle Sarmiento S/N, lugar donde hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, ocho estantes de madera y un mostrador, mencionadas en la presente orden.

Las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.