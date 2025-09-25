jueves, 25 de septiembre de 2025

Santa Lucía: La Policía recuperó una moto robada

En la jornada de ayer 24-09-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Lucia, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con sus pares de la Comisaría de distrito Gobernador Martínez, hallaron y recuperaron una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando realizando diversas labores de investigación, posibilitó y llevó a los mismos a localizar y recuperar el rodado –marca Honda Wave-, que fuera denunciado como sustraído en jurisdicción de la Comisaría de distrito Gobernador Martínez.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.