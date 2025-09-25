Santa Lucía: La Policía recuperó una moto robada

En la jornada de ayer 24-09-25,
efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Lucia, en el marco de
labores de investigación desplegadas en colaboración con sus pares de la
Comisaría de distrito Gobernador Martínez, hallaron y recuperaron una motocicleta
que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando realizando diversas labores de investigación,
posibilitó y llevó a los mismos a localizar y recuperar el rodado –marca Honda
Wave-, que fuera denunciado como sustraído en jurisdicción de la Comisaría de
distrito Gobernador Martínez.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.