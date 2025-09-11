Santo Tomé: Gran despliegue de las fuerzas de seguridad en la costa del Río Uruguay

OPERATIVO CONJUNTO
Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, en forma conjunta y coordinada con personal de la Prefectura Naval Argentina, llevan adelante en zonas costeras y en el Rio Uruguay intensas recorridas de prevención a fin de evitar hechos delictivos –abigeato-.
Dichas recorridas, se implementaron a raíz de la presencia de personas de nacionalidad brasilera, quienes aparentemente ya habrían cometido dicho ilícito, faenando animales en zonas de las costas del mencionado Rio, por lo que en forma conjunta los uniformados reforzaron la prevención.