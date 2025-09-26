viernes, 26 de septiembre de 2025

Se entregó el sujeto que mató a su hermano en las Mil Viviendas

Efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos en conjunto con otras áreas y en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho registrado el pasado 24-09-25, en horas de la madrugada, en un domicilio ubicado en el barrio Mil Viviendas, lugar donde un hombre habría fallecido, aparentemente tras protagonizar un altercado con un familiar y por el cual en horas de la tarde de hoy 26-09-25, finalmente y luego de un acuerdo el mismo fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Cabe señalar que, el hecho se habría registrado en inmediaciones de Avenida Paysandú y calle Calingasta del mencionado barrio, lugar donde un hombre de 35 años de edad de apellidos Osuna Pintos -35-, habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por un arma blanca, lo que produjo su fallecimiento.

En esta oportunidad, se destaca el accionar y efectivo trabajo investigativo en conjunto de las diferentes áreas de la Policía de Corrientes, quienes finalmente lograron localizar y detener al presunto autor, quien posteriormente fue trasladado hasta la Comisaría 24ta.