Se entregó el sujeto que mató a su hermano en las Mil Viviendas

Efectivos policiales dependientes
de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos en conjunto
con otras áreas y en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación
llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho registrado el
pasado 24-09-25, en horas de la madrugada, en un domicilio ubicado en el barrio
Mil Viviendas, lugar donde un hombre habría fallecido, aparentemente tras
protagonizar un altercado con un familiar y por el cual en horas de la tarde de
hoy 26-09-25, finalmente y luego de un acuerdo el mismo fue detenido y puesto a
disposición de las autoridades judiciales.
Cabe señalar que, el hecho se
habría registrado en inmediaciones de Avenida Paysandú y calle Calingasta del
mencionado barrio, lugar donde un hombre de 35 años de edad de apellidos Osuna
Pintos -35-, habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por
un arma blanca, lo que produjo su fallecimiento.
En esta oportunidad, se destaca el accionar y efectivo trabajo investigativo en conjunto de las diferentes áreas de la Policía de Corrientes, quienes finalmente lograron localizar y detener al presunto autor, quien posteriormente fue trasladado hasta la Comisaría 24ta.