Seis casas allanadas en la búsqueda de objetos sustraídos

El trabajo de la Policía en procura de
esclarecer el robo a la vivienda de una familia en la capital provincial
continúa con intensidad. Ayer, concretaron seis nuevos allanamientos que se
suman a otros siete realizados con anterioridad.
En los recientes operativos desarrollados en
los barrios Molina Punta y Popular, las autoridades de la comisaría seccional
Decimosexta secuestraron diversos objetos de "dudosa procedencia".
La denuncia penal de personas que residen en un
domicilio del barrio Madariaga fue el puntapié para que la fuerza de seguridad
inicie una pesquisa en un intento de dilucidar el delito y poner tras las rejas
a los autores.
De acuerdo a los datos conocidos por época, los
damnificados denunciaron la sustracción de bicicletas, garrafas y otros
elementos de la propiedad a la cual ladrones entraron de noche, escalando muros
y techos.
La causa iniciada como "hurto calificado
por escalamiento" tuvo inicio en la Decimosexta, cuyo personal días atrás
hizo una andanada de allanamientos. Fueron siete registros de viviendas de
sospechosos sin el resultado esperado.
Ayer, en continuidad de la investigación,
volvieron a dar forma a una "catarata" de allanamientos con el
secuestro de teléfonos celulares, una paellera, un triciclo y dinero. Todo esto
al ser considerado como de dudosa tenencia y obtención.
Infantería y el Grupo Táctico Operacional
colaboraron en los operativos que no arrojaron personas detenidas.
