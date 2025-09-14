domingo, 14 de septiembre de 2025

Seis casas allanadas en la búsqueda de objetos sustraídos

Los procedimientos ocurrieron en domicilios de los barrios Molina Punta y Popular. Antes, debido a igual pesquisa, registraron siete inmuebles.

El trabajo de la Policía en procura de esclarecer el robo a la vivienda de una familia en la capital provincial continúa con intensidad. Ayer, concretaron seis nuevos allanamientos que se suman a otros siete realizados con anterioridad.

En los recientes operativos desarrollados en los barrios Molina Punta y Popular, las autoridades de la comisaría seccional Decimosexta secuestraron diversos objetos de "dudosa procedencia".

La denuncia penal de personas que residen en un domicilio del barrio Madariaga fue el puntapié para que la fuerza de seguridad inicie una pesquisa en un intento de dilucidar el delito y poner tras las rejas a los autores.

De acuerdo a los datos conocidos por época, los damnificados denunciaron la sustracción de bicicletas, garrafas y otros elementos de la propiedad a la cual ladrones entraron de noche, escalando muros y techos.

La causa iniciada como "hurto calificado por escalamiento" tuvo inicio en la Decimosexta, cuyo personal días atrás hizo una andanada de allanamientos. Fueron siete registros de viviendas de sospechosos sin el resultado esperado.

Ayer, en continuidad de la investigación, volvieron a dar forma a una "catarata" de allanamientos con el secuestro de teléfonos celulares, una paellera, un triciclo y dinero. Todo esto al ser considerado como de dudosa tenencia y obtención.

Infantería y el Grupo Táctico Operacional colaboraron en los operativos que no arrojaron personas detenidas.

Fuente: época