Seis demorados durante las fiestas patronales en San Miguel

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Miguel con la colaboración de personal del GTO de Ituzaingo, han desplegado un importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones por las fiestas patronales en honor a San Miguel, el cual arrojó la demora de varias personas en diferentes procedimientos.
Los distintos trabajos de prevención desplegados en
diferentes puntos de la localidad, localidades bailables, llevó a los policías
a demorar a seis personas de diferentes edades, una motocicleta y en distintas
circunstancias, a los cuales se les labró las correspondientes infracciones
contravencionales que corresponden a cada caso.
Los demorados fueron trasladados a la citada
Comisaría, donde se prosigue con los tramites del caso.