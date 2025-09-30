martes, 30 de septiembre de 2025

Seis demorados durante las fiestas patronales en San Miguel

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Miguel con la colaboración de personal del GTO de Ituzaingo, han desplegado un importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones por las fiestas patronales en honor a San Miguel, el cual arrojó la demora de varias personas en diferentes procedimientos.

Los distintos trabajos de prevención desplegados en diferentes puntos de la localidad, localidades bailables, llevó a los policías a demorar a seis personas de diferentes edades, una motocicleta y en distintas circunstancias, a los cuales se les labró las correspondientes infracciones contravencionales que corresponden a cada caso.

Los demorados fueron trasladados a la citada Comisaría, donde se prosigue con los tramites del caso.