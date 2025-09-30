Tabay: La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito de Tabay, en colaboración a la unidad fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial que se investiga por supuesto hurto, tras un rápido y eficaz accionar lograron recuperar una motocicleta que fue denunciada como sustraída.
Un hombre mayor de edad, habría
denunciado la sustracción de una motocicleta – marca Honda wave 110cc.- en la
citada localidad, por lo que, luego de que los citados efectivos tomaron
conocimiento, desplegaron diversas tareas de investigación y búsqueda, lo que
los llevó hasta la localidad de Santa Rosa, lugar donde hallaron y secuestraron
– bajo las formalidades legales- el rodado denunciado como sustraído.
La motocicleta recuperada fue puesta a
disposición de las autoridades intervienes y trasladada a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.