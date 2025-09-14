Terminó preso tras robar materiales de construcción en Paso de la Patria

Luego de tomar
conocimiento de un hecho delictivo, ocurrido en calles San Martin entre Córdoba
y Mendoza de la citada localidad, los efectivos rápidamente desplegaron tareas
de búsqueda e investigación por las inmediaciones, logrando por calles Mendoza
y Belgrano, visualizar e identificar a un hombre – de 29 años- a bordo de una
motocicleta, la cual fue secuestrada preventivamente y además recuperar – cuatro bolsas de cemento
y dos bolsas de plasticor- materiales que fueron denunciados como sustraídos,
procediéndose posteriormente a la demora del mismo, quien además, tras las
primeras averiguaciones, poseía antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.