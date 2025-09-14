domingo, 14 de septiembre de 2025

Terminó preso tras robar materiales de construcción en Paso de la Patria

En la jornada de ayer 13-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación criminal, tras ser alertados, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar varios materiales de construcción que fueron denunciados como sustraídos y además, aprehender al supuesto autor del hecho.

Luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo, ocurrido en calles San Martin entre Córdoba y Mendoza de la citada localidad, los efectivos rápidamente desplegaron tareas de búsqueda e investigación por las inmediaciones, logrando por calles Mendoza y Belgrano, visualizar e identificar a un hombre – de 29 años- a bordo de una motocicleta, la cual fue secuestrada preventivamente  y además recuperar – cuatro bolsas de cemento y dos bolsas de plasticor- materiales que fueron denunciados como sustraídos, procediéndose posteriormente a la demora del mismo, quien además, tras las primeras averiguaciones, poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.