miércoles, 10 de septiembre de 2025

Tras allanamiento demoran a un sujeto por robo con “inhibidores”

Efectivos Policiales de la Dirección General de Investigaciones Delitos Complejos y Delitos informáticos , conjuntamente con Policías de la División GTO, en cooperación a la Fiscalía y del Juez de Garantía interviniente, tras labores investigativas efectuadas, procedieron en distintos domicilios, a diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestro, detención, requisa y registro, todo ello en el marco investigativo de un supuesto hecho delictivo (hurto), que se habría registrado aparentemente mediante la utilización de inhibidor de señal.

En este contexto, tras un intenso trabajo de investigación desplegadas, permitió luego de un análisis de diferentes cámaras de seguridad del sistema integral de seguridad 911, locales y domicilios individualizar a los presuntos autores, ya que en ellas quedó registrado el accionar delictivo y el recorrido de los mismos.

Tal es así que, luego de diligenciar el oficio, en uno de los domicilios, ubicado en inmediaciones de calle Teresa de Calcuta entre calles Bélgica y Santiago Zibelman de esta ciudad, procedieron al secuestro de varias cosas que interesarían a la investigación, como ser:  prendas de vestir, dos dispositivos de control remoto de apertura para vehículos y accesorios de motocicletas, debido a que los mismos en principio, habrían sido utilizado en el hecho, y procedieron a la detención de un hombre mayor de edad de alias “Tuni”, quien fuera sindicado como uno de los presuntos autores, el cual además podría estar vinculado en otros ilícitos bajo la misma modalidad y también contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad. En cuanto al otro domicilio allanado, no habrían hallado cosas de interés en la presente causa.

El detenido junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, siendo trasladado a la nombrada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites del caso.