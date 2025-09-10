Tras allanamiento demoran a un sujeto por robo con “inhibidores”

En este
contexto, tras un intenso trabajo de investigación desplegadas, permitió luego
de un análisis de diferentes cámaras de seguridad del sistema integral de
seguridad 911, locales y domicilios individualizar a los presuntos autores, ya
que en ellas quedó registrado el accionar delictivo y el recorrido de los
mismos.
Tal es así
que, luego de diligenciar el oficio, en uno de los domicilios, ubicado en
inmediaciones de calle Teresa de Calcuta entre calles Bélgica y Santiago
Zibelman de esta ciudad, procedieron al secuestro de varias cosas que
interesarían a la investigación, como ser:
prendas de vestir, dos dispositivos de control remoto de apertura para
vehículos y accesorios de motocicletas, debido a que los mismos en principio,
habrían sido utilizado en el hecho, y procedieron a la detención de un hombre
mayor de edad de alias “Tuni”, quien fuera sindicado como uno de los presuntos
autores, el cual además podría estar vinculado en otros ilícitos bajo la misma
modalidad y también contaría con antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad. En cuanto al otro domicilio allanado, no habrían hallado cosas de
interés en la presente causa.
El detenido
junto a lo secuestrado, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales
correspondientes, siendo trasladado a la nombrada dependencia policial, donde
se prosiguen con los trámites del caso.