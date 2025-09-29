Tras denuncia y manifestación vecinal, imputaron a un docente por abuso sexual

El sujeto detenido en la localidad de Saladas fue acusado de abusar sexualmente de un joven luego de compartir bebidas alcohólicas. Según la declaración de la víctima, el detenido lo subió a su vehículo y abusó de él. Se presume que habría colocado algo en la bebida.
Tras la denuncia en la Comisaría Distrito Primera de Saladas la semana pasada, en horas de la siesta se produjeron desmanes en la zona céntrica de la localidad, exigiendo que el caso se esclarezca y no quede impune.
Con carteles, gritos, quema de gomas, cortes de calle y consignas los vecinos pidieron que el caso llegue al final con el esclarecimiento del hecho aberrante que tuvo como víctima a un joven de 27 años.
"Estamos destruidos. Mi sobrino sigue internado. Está sedado permanentemente porque no sale de un estado de shock. Cuando estuvo despierto lo único que hacía era llorar", dijo Carlo V. tío del joven atacado en declaraciones a Radio Dos.
Tras la denuncia, el fiscal de Investigaciones Concretas, Osvaldo Ojeda, ordenó una serie de allanamientos, y el peritaje en la camioneta en busca de residuos de algún somnífero, según trascendió sobre la investigación y finalmente se confirmó la imputación del acusado por abuso sexual con acceso carnal.