viernes, 5 de septiembre de 2025

Tras dos allanamientos demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 04-09-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial en curso – por supuesto robo-, diligenciaron dos órdenes de allanamiento, secuestraron varias cosas y demoraron a un joven, aparentemente vinculados a la causa que se investiga.

Los diligenciamientos de las órdenes judiciales, fueron realizados en inmediaciones del barrio Loma del Mirador, donde secuestraron bajo las formalidades legales, una bicicleta –marca Fire Bird, rodado 29”-, un parlante –marca Stromberg-, objetos vinculados a la causa que se investiga, además, también secuestraron preventivamente una motocicleta –marca Honda Wave 110cc.-, la cual no contaba con documentación para acreditar la propiedad.

Posteriormente demoraron a un joven – alias Negro Paloy, de 20 años de edad-, para su correspondiente identificación.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada unidad donde se continuaron con los tramites de rigor.      