Tras dos allanamientos demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

Los diligenciamientos de las órdenes judiciales, fueron
realizados en inmediaciones del barrio Loma del Mirador, donde secuestraron
bajo las formalidades legales, una bicicleta –marca Fire Bird, rodado 29”-, un
parlante –marca Stromberg-, objetos vinculados a la causa que se investiga,
además, también secuestraron preventivamente una motocicleta –marca Honda Wave
110cc.-, la cual no contaba con documentación para acreditar la propiedad.
Posteriormente demoraron a un joven – alias Negro Paloy, de
20 años de edad-, para su correspondiente identificación.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados a la citada unidad donde se
continuaron con los tramites de rigor.