Tras la tragedia de ayer, solicitan mantener distancia de frenado en el puente Chaco-Corrientes

PARA EVITAR SINIESTROS
Por ello, la empresa de videovigilancia, SISE - Argentina,
solicita circular con precaución y respetar la distancia de frenado.
Ayer, el puente "Manuel Belgrano" fue escenario de
una nueva tragedia. Esta vez se llevó la vida de un hombre que circulaba en
moto.
Juan Carlos Perez tenía 57 años. Cruzaba todos los dias a la
vecina provincia para trabajar en una verdulería de la ciudad de Resistencia.
Quedó debajo de uno de los 15 vehículos siniestrado. El
causante fue un camión al que le habría fallado el sistema de frenos.
En cuestión de segundos, se convirtió en un "bólido" destructor, mientras bajada hacia el barrio chaqueño de Los Pescadores.
Fuente: www.radiodos.com.ar