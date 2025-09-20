sábado, 20 de septiembre de 2025

Tras la tragedia de ayer, solicitan mantener distancia de frenado en el puente Chaco-Corrientes

PARA EVITAR SINIESTROS

Durante la madrugada comenzó a recuperarse la normalidad en el viaducto que une ambas provincias. De todas, formas, persisten demoras leves por los trabajos de reparación. Entre ellos, un chapón con sobrerelieve sobre una de las juntas que están siendo cambiadas por Vialidad Nacional. Esta situación, obliga a disminuir la velocidad a las primeras marchas del motor.

Por ello, la empresa de videovigilancia, SISE - Argentina, solicita circular con precaución y respetar la distancia de frenado.

Ayer, el puente "Manuel Belgrano" fue escenario de una nueva tragedia. Esta vez se llevó la vida de un hombre que circulaba en moto.

Juan Carlos Perez tenía 57 años. Cruzaba todos los dias a la vecina provincia para trabajar en una verdulería de la ciudad de Resistencia.

Quedó debajo de uno de los 15 vehículos siniestrado. El causante fue un camión al que le habría fallado el sistema de frenos.

En cuestión de segundos, se convirtió en un "bólido" destructor, mientras bajada hacia el barrio chaqueño de Los Pescadores.

Fuente: www.radiodos.com.ar