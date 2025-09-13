Tras tareas de investigación la Policía recuperó una moto robada

El
procedimiento fue realizado cerca de las 17:30 horas, cuando los citados
efectivos se hallaban en inmediaciones del barrio Nuevo, más precisamente por
calle Tupac Amaru, lugar donde visualizaron a una persona a bordo de una
motocicleta –Honda Wave 110cc.- y al intentar proceder a su identificación,
identificándose como policías, el hombre emprende su huida, abandonando el
rodado en la vía pública, por lo que se procedió al secuestro preventivo del
rodado, que tras las primeras averiguaciones, resultó ser denunciada como
sustraída.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.