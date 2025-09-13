sábado, 13 de septiembre de 2025

Tras tareas de investigación la Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales del área de investigación de la Comisaria Décimo Quinta Urbana, en la tarde de ayer 12-09-25, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, recuperaron una motocicleta que se encontraba denunciada como sustraída.

El procedimiento fue realizado cerca de las 17:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones del barrio Nuevo, más precisamente por calle Tupac Amaru, lugar donde visualizaron a una persona a bordo de una motocicleta –Honda Wave 110cc.- y al intentar proceder a su identificación, identificándose como policías, el hombre emprende su huida, abandonando el rodado en la vía pública, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado, que tras las primeras averiguaciones, resultó ser denunciada como sustraída.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.