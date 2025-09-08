lunes, 8 de septiembre de 2025

Tras un rápido accionar la Policía recuperó un tubo de gas recientemente sustraído

Durante la noche de ayer 07-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Novena Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo de investigación en curso – por supuesto robo-, lograron recuperar un tubo de gas que fuera denunciado como sustraído y aprehender al supuesto autor del hecho.

Luego de tomar conocimiento, cerca de las 22:00 horas y tras haber realizado diversas labores investigativas, llevó a los citados efectivos hasta las calles Las Rosas entre Las Camelias y Las Margaritas, donde se procedió a la aprehensión de un joven – de 24 años de edad-, quien estaría sindicado como presunto autor del ilícito, además, hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, – un tubo de gas-.  

El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.