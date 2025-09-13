Tres pasajeras de un remís trasladaban oro y moneda extranjera sin respaldo legal

Las mujeres no poseían
documentación que justifique el origen o legal tenencia de los elementos.
Efectivos pertenecientes a la
Sección “Villa Olivari”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingo”,
desarrollaban actividades de prevención vial y control sobre la Ruta Nacional
Nº 12, donde detuvieron la marcha de un automóvil que oficiaba de remís proveniente
de Ciudad del Este, República del Paraguay.
Durante el control efectuado
sobre el rodado, los uniformados constataron que viajaban tres pasajeras,
quienes llevaban entre sus pertenencias y adosado al cuerpo, varios fajos de
billetes de moneda nacional y monedas extranjeras, además de alhajas y pepitas
de un metal de color amarillo.
Ante tal situación, personal de
Criminalística y Estudios Forenses efectuó las pruebas reactivas sobre los
metales, obteniendo resultados positivos para oro, con un peso de 252,96
gramos, valuado en 42.140.859,36 de pesos argentinos.
Asimismo, se contabilizaron
2.631.000 pesos en moneda nacional, 31.266 dólares estadounidenses, 2.664
reales y 1.100 euros.
Intervino el Juzgado Federal de
Corrientes, disponiendo el secuestro del dinero, el metal y los teléfonos
celulares de las implicadas, quienes quedaron supeditadas a la causa por
infracción a la Ley Nº 24.769 “Régimen Penal Tributario”.