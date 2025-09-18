Tres policías resultaron lesionados cuando verificaban un desorden vecinal

En la jornada de ayer cerca de las 23.00 hs., personal policial del GTO mientras se encontraban de recorridas, es alertado que en calles Cartagena y Güemes se estaba produciendo un desorden donde un grupo de personas se hallaban quemando cubiertas, por lo que una vez llegado al lugar fueron recibidos de forma hostil por un grupo de inadaptados que comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los efectivos policiales.
Como resultado de esta gran trifulca tuvieron que solicitar refuerzos a otros funcionarios policiales de Comisaria Octava puesto que por Av. Wenceslao Domínguez y calle 166, un personal Policial resulto lesionado al ser atacado por un perro de raza pitbull en ambas piernas, por lo que fue trasladado hasta el hospital Escuela, minutos después otro grupo de sujetos arrojando todo tipo de elementos contundentes alcanza a lesionar a otros dos funcionarios policiales quienes resultaron con diferentes lesiones y fueron trasladados hasta diversos centros de salud donde uno de ellos permanece internado (con lesiones de consideración).
En este procedimiento no se logró la detención de ninguno de estos atacantes quienes fueron amparados por vecinos de la zona, cabe recordar que ese sector (Av. Cartagena y Güemes), es una zona considerada hostil y que desde hace un tiempo que suceden este tipo de situaciones donde se producen enfrentamientos entre bandas de jóvenes de los barrios cercanos (barrio Loma Linda y el caracolero)
En la Comisaria Octava se iniciaron las actuaciones sumariales por supuestas lesiones y atentado y resistencia a la autoridad.