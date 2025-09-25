Un establecimiento ganadero donó caballos para que dos niños puedan volver a clases en los esteros del Iberá

Los policías rurales se habían
enterado de la situación e hicieron las gestiones para que la entrega fuera
posible gracias a la donación del establecimiento ganadero Hacienda San Eugenio
S.A. Los equinos serán utilizados por Teresita Irupé (8) y Francisco de la Cruz
(7), alumnos de la Escuela Rural N°961 - Puerto Juli Cué, quienes habían dejado
de asistir por no tener cómo trasladarse hacia la escuela.
La comisión policial partió muy
temprano desde Concepción a cargo del Of. Ayte. Roberto Medina y el Cabo
Alejandro López, y después de cabalgar muchas horas por los esteros del Iberá
hicieron la entrega que devolvio la sonrisa a los dos niños que podrán volver a
la escuela.
Un gesto que cambia vidas.