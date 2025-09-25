jueves, 25 de septiembre de 2025

Un establecimiento ganadero donó caballos para que dos niños puedan volver a clases en los esteros del Iberá

En una emotiva jornada, la Policía Rural Ecológica de Concepción cabalgó varios kilómetros para entregar dos caballos donados a una familia del paraje Carambola, en los Esteros del Iberá.

Los policías rurales se habían enterado de la situación e hicieron las gestiones para que la entrega fuera posible gracias a la donación del establecimiento ganadero Hacienda San Eugenio S.A. Los equinos serán utilizados por Teresita Irupé (8) y Francisco de la Cruz (7), alumnos de la Escuela Rural N°961 - Puerto Juli Cué, quienes habían dejado de asistir por no tener cómo trasladarse hacia la escuela.

La comisión policial partió muy temprano desde Concepción a cargo del Of. Ayte. Roberto Medina y el Cabo Alejandro López, y después de cabalgar muchas horas por los esteros del Iberá hicieron la entrega que devolvio la sonrisa a los dos niños que podrán volver a la escuela.

Un gesto que cambia vidas.