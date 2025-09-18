Un hombre murió tras caer del techo de una vivienda en Ituzaingo

En la jornada de ayer 17-09-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Ituzaingo fueron alertados de un accidente laboral, ocurrido cerca de las 17:00 horas en una vivienda ubicada por calle J.A. Roca al N°1651 de esa ciudad.
Según las primeras averiguaciones, el hecho
habría ocurrido cuando un hombre de apellido González -33 años de edad-, aparentemente
mientras estaba realizando trabajos de pintura en una vivienda, por causas y
circunstancias que se tratan de esclarecer, se habría caído desde el techo
hacia el piso.
Por tal motivo, fue rápidamente auxiliado y
trasladado hasta el hospital local y luego derivado hasta el Hospital Escuela
de esta Ciudad Capital por presentar lesiones graves, donde horas más tarde término
falleciendo.
En el lugar se realizaron las diligencias de rigor mientras que en la mencionada comisaria se continúan con las actuaciones judiciales correspondientes.